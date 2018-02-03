«Аэрофлот» задержал полсотни рейсов из-за плохой погоды

Синоптики прогнозируют плохую погоду на территории Центрального федерального округа России вплоть до 5 февраля. «Аэрофлот» прислушался к советам Гидрометцентра и перенес порядка полсотни рейсов.

Домбровский Сергей

На 4 февраля отложили перелеты лайнеров из Шереметьево в Стокгольм, Минск и некоторые населенные пункты РФ. Задерживаются рейсы из нескольких столиц европейских стран и других городов ЕС. Компании-перевозчики обещают своевременно оповещать людей обо всех изменениях через call-центры. Операторов уже предупредили об особом режиме работы. Граждан, прибывших в воздушные гавани, обеспечат всем необходимым, в соответствии с действующими правилами.По прогнозам синоптиков, на Центральные районы РФ надвигаются два циклона, несущие с собой обильные осадки в виде снега. Видимость снизится практически до нуля. В таких условиях осуществлять перелеты невозможно, поэтому руководители «Аэрофлота» рекомендуют гражданам запастись терпением и не вступать в конфликты. Работники МЧС призывают владельцев транспортных средств к осторожности на дорогах, возможно увеличение числа ДТП.