В Ростове проведут митинг, посвященный борьбе с терроризмом

Данное мероприятие должны устроить сегодня, 3 февраля, на территории Театральной площади в Ростове-на-Дону. Акция, которая носит название «Россия – за мир!», запланирована как митинг-концерт с выступлением различных коллективов.

Пойда Анна

Организатором мероприятия является Союз пенсионеров Дона, руководство которого намерено призвать граждан РФ жить в мире и согласии и противостоять насилию и смерти, насаждаемому террористическими организациями за счет пропаганды.На площадь донской столицы придут около пяти тысяч человек, желающих доказать единство и сплоченность России, а также почтить память погибших, при этом участие в митинге примут не только пенсионеры, но и студенты, а также члены различных диаспор и общественных объединений.В рамках мероприятия выступят музыкальные и танцевальные коллективы, среди которых «Казачий круг», «Успех» и «Сиреневый дождь».