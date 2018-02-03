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| | В Ростове проведут митинг, посвященный борьбе с терроризмом

В Ростове проведут митинг, посвященный борьбе с терроризмом

Сегодня, 11:54
Данное мероприятие должны устроить сегодня, 3 февраля, на территории Театральной площади в Ростове-на-Дону. Акция, которая носит название «Россия – за мир!», запланирована как митинг-концерт с выступлением различных коллективов.

В Ростове проведут митинг, посвященный борьбе с терроризмом

 

Организатором мероприятия является Союз пенсионеров Дона, руководство которого намерено призвать граждан РФ жить в мире и согласии и противостоять насилию и смерти, насаждаемому террористическими организациями за счет пропаганды.

На площадь донской столицы придут около пяти тысяч человек, желающих доказать единство и сплоченность России, а также почтить память погибших, при этом участие в митинге примут не только пенсионеры, но и студенты, а также члены различных диаспор и общественных объединений.

В рамках мероприятия выступят музыкальные и танцевальные коллективы, среди которых «Казачий круг», «Успех» и «Сиреневый дождь».
Пойда Анна
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