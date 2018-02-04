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| | Исаак Калина выразил мнение касательно инициативы по запрету гаджетов в школах

Исаак Калина выразил мнение касательно инициативы по запрету гаджетов в школах

Сегодня, 09:35

Жители Коми считают необходимым поставить использование гаджетов в школах под запрет. Свое мнение они мотивируют тем, что мобильные устройства негативно влияют на зрение детей и приводят к конфликтам на имущественной почве. Это, в свою очередь, может способствовать развитию невроза у ребенка, который не может позволить себе дорогой гаджет. Предложение жителей Коми изложено на сайте «Российской общественной инициативы» в виде петиции. Об этом сообщаетпортал «Москва News».

 

Инициативу прокомментировал руководитель столичного Департамента образования Исаак Калина. Он подчеркнул, что бороться с технологиями не следует, нужно, напротив, поставить их на службу образовательного процесса. По словам управленца, в то время, как он оканчивал школу, ученые боролись с шариковой ручкой. Теперь же они ведут борьбу с гаджетами. Исаак Калина заострил внимание на том, что сейчас запретить детям доступ в Интернет не представляется возможным. Поэтому нужно делать так, чтобы они учились извлекать из него пользу.

 

 


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