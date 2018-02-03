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| | В Москве на Параде Победы могут показать «Терминатора»

В Москве на Параде Победы могут показать «Терминатора»

Сегодня, 10:28
Новейшую разработку российских военных инженеров под названием «Терминатор» могут показать уже на следующем Параде в честь великой Победы, который состоится в Москве уже в нынешнем году.

В Москве на Параде Победы могут показать «Терминатора»

 

Боевая машина поддержки танков, разработанная российскими специалистами, получила название «Терминатор» в связи с передовыми системами вооружения и современными технологиями, с помощью которых было создано данное техническое средство. Подобные машины будут использоваться для поддержки танковых формирований для отслеживания и уничтожения противотанковых средств, применяемых потенциальным противником. Также данная машина идеально подходит для уничтожения живой силы противника благодаря передовому вооружению на борту «Терминатора».

 

«Терминатор может похвастаться наличием противотанковых комплексов, гранатомётов, стрелкового оружия для подавления живых целей, а также возможностью поражения множественных целей, в том числе и танков, дотов, БМП прямо на ходу. Дебют российского БМПТ может состояться на очередном Параде Победы.
Александр Вест
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