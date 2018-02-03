Внучка Елизаветы II и бизнесмен Джек Бруксбэнк скоро сыграют свадьбу

Принцесса Евгения выходит замуж за Джека Бруксбэнка. Свадьба состоится 12 октября этого года. Информацию о событии преподнёс герцог Йорский принц Эндрю, который является отцом невесты. Сообщение было опубликовано в Twitter. Церемония молодожен пройдёт в Винзорском замке.

В конце января пришло сообщение из Букингемского дворца, где было написано о свадьбе внучки Елизаветы II и бизмесмена Джека Бруксбэнка. Молодожены кругу своей семьи объявили о помолке 22 января.Познакомилась парочка около 7 лет назад на горнолыжном курорте Ворбье в Швейцарии. Принцесса Евгения утверждает, что это была любовь с первого взгляда. Сейчас Джек Бруксбэнк работает управляющим элитного ночного клуба в районе Мэйфэр, который находится в Лондоне.Также намечено еще одно королевское бракосочетание. Принц Гарри сыграет свадьбу с актрисой Меган Маркл в часовне Св. Георгия.