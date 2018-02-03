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| | У "синтолового качка" Терёшина внезапно покраснел бицепс

У "синтолового качка" Терёшина внезапно покраснел бицепс

Сегодня, 09:03
«Синтоловый качок» Кирилл Терёшин продемонстрировал свой 60-сантиметровый бицепс, который внезапно покраснел и заставил беспокоиться фанатов.

У "синтолового качка" Терёшина внезапно покраснел бицепс

 

Терёшина неоднократно предупреждали, что инъекции синтола в таких дозах очень опасны для организма. Даже его кумир из Бразилии по прозвищу Халк призвал «синтолового качка» прекратить уродовать своё тело. Сейчас Терёшин более известен по прозвищу «руки-базуки» и регулярно показывает свой 60-сантиметровый бицепс, который был получен не в тренажёрном зале, а из-за синтола.

Руки покраснели, в некоторых частях можно заметить раздражение, получившее фиолетовый оттенок. Поклонники стали массово просить Терёшина не издеваться над телом, потому что по прогнозам хирургов это уже в ближайшие месяцы приведёт к тяжёлым последствиям, включая необходимость проведения операции по удалению рук. Сам «руки-базуки» не стал комментировать такие замечания и продолжает демонстрировать результаты своих перевоплощений.
Вещий Олег
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