«Синтоловый качок» Кирилл Терёшин продемонстрировал свой 60-сантиметровый бицепс, который внезапно покраснел и заставил беспокоиться фанатов.

Вещий Олег

Терёшина неоднократно предупреждали, что инъекции синтола в таких дозах очень опасны для организма. Даже его кумир из Бразилии по прозвищу Халк призвал «синтолового качка» прекратить уродовать своё тело. Сейчас Терёшин более известен по прозвищу «руки-базуки» и регулярно показывает свой 60-сантиметровый бицепс, который был получен не в тренажёрном зале, а из-за синтола.Руки покраснели, в некоторых частях можно заметить раздражение, получившее фиолетовый оттенок. Поклонники стали массово просить Терёшина не издеваться над телом, потому что по прогнозам хирургов это уже в ближайшие месяцы приведёт к тяжёлым последствиям, включая необходимость проведения операции по удалению рук. Сам «руки-базуки» не стал комментировать такие замечания и продолжает демонстрировать результаты своих перевоплощений.