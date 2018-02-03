В Красноярске ввели режим «черного неба»

Жителей Красноярска известили о том, что в городе был введён так называемый режим «черного неба». Данный режим является отражением плачевной ситуации, связанной с сильным загрязнением воздуха в городе.

Александр Вест

В воздухе Красноярска в данный момент содержатся опасные примеси, являющиеся выбросами, которые попали в воздух в результате работы разнообразных промышленных предприятий. Всех жителей города известили о том, что в данный момент состояние атмосферного воздуха в Красноярске не соответствует установленным нормам и может навредить здоровью горожан. Данный режим был введён ещё в минувшую пятницу в 15:00 по московскому времени, а продлится он до 5 февраля.Из-за того, что смог окутывает небо над городом из-за многочисленных предприятий, располагающихся в Красноярске, в прошлом году подобный режим вводился уже несколько раз. Стоит отметь, данные меры имеют скорее превентивный характер, нежели острый, так как случаев особо сильного загрязнения атмосферной среды в Красноярске в нынешнем году ещё не было зафиксировано.