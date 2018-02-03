НЛО под наблюдением NASA взлетел с Луны во время затмения: Охота за пришельцами продолжается

Мнения

НЛО под наблюдением NASA взлетел с Луны во время затмения: Охота за пришельцами продолжается

Затмения интересны не только землянам.

Учёные обнаружили на Титане признаки жизни: Что скрывает спутник Сатурна?

От Редактора

Учёные обнаружили на Титане признаки жизни: Что скрывает спутник Сатурна?

Учёные уверены в обитаемости Титана.

Сюжеты :

Один из создателей Counter-Strike подозревается в растлении ребёнка Ксения Бородина публично оскорбила Бузову и ее подписчиков в Instagram Звезда «Битвы экстрасенсов» пострадала из-за российских врачей Универсальную вакцину от всех видов рака испытывают на людях В ФСБ поведали об опасном изменении целей кибератак Помолодевшая Анфиса Чехова рассказала о цветотерапии Торговцы пороком: эксперты назвали ТОП-5 самых знаменитых сутенеров планеты На невыплату зарплаты россияне смогут жаловаться через приложение Очевидцы обнаружили место в Англии, куда часто прилетает НЛО Настасья Самбурская появилась в одном фильме с Джаредом Лето Рустам Солнцев выяснил настоящую причину короткого брака Самбурской Учёные выяснили, когда на Земле появилась вода
| | В Красноярске ввели режим «черного неба»

В Красноярске ввели режим «черного неба»

Сегодня, 08:49
Жителей Красноярска известили о том, что в городе был введён так называемый режим «черного неба». Данный режим является отражением плачевной ситуации, связанной с сильным загрязнением воздуха в городе.

В Красноярске ввели режим «черного неба»

 

В воздухе Красноярска в данный момент содержатся опасные примеси, являющиеся выбросами, которые попали в воздух в результате работы разнообразных промышленных предприятий. Всех жителей города известили о том, что в данный момент состояние атмосферного воздуха в Красноярске не соответствует установленным нормам и может навредить здоровью горожан. Данный режим был введён ещё в минувшую пятницу в 15:00 по московскому времени, а продлится он до 5 февраля.

Из-за того, что смог окутывает небо над городом из-за многочисленных предприятий, располагающихся в Красноярске, в прошлом году подобный режим вводился уже несколько раз. Стоит отметь, данные меры имеют скорее превентивный характер, нежели острый, так как случаев особо сильного загрязнения атмосферной среды в Красноярске в нынешнем году ещё не было зафиксировано.
Александр Вест
Новости по теме
Режим
Режим "черного неба” опять ввели в Красноярске

Режим "черного неба” опять ввели в Красноярске. Метеорологи предупреждают жителей города об ухудшении погоды и до вечера среды режим будет действовать.

В Кировском районе Махачкалы введён режим КТО
В Кировском районе Махачкалы введён режим КТО

2 сентября приблизительно в 10 часов по московскому времени на территории Кировского района Махачкалы ввели режим КТО (контртеррористической операции). Данную

В Красноярске снова объявили режим «чёрного неба»
В Красноярске снова объявили режим «чёрного неба»

Режим «чёрного неба» снова был объявлен на территории населённого пункта Красноярск и прилежащих к нему территориях.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости