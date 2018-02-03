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| | В Москве у девушки появилась квадратная грудь из-за ошибки хирургов

В Москве у девушки появилась квадратная грудь из-за ошибки хирургов

Сегодня, 09:05
В Москве из-за ошибки хирургов у бьюти-блогера Юлии Деббагх грудь стала квадратной. Как сообщает VistaNews, девушка потратила на бюст 2 тысячи долларов, однако произошло искривление силиконовых имплантатов.

В Москве у девушки появилась квадратная грудь из-за ошибки хирургов

 

В итоге, прошло несколько недель – и грудь Юлии Деббагх совершенно деформировалась. Бюст стал квадратным. По словам пластического хирурга Максима Нестеренко, это было потому, что имплантаты, которые вставляли бьюти-блогеру, относились к старым образцам. Из-за этого произошло образование контрактуры.

В Москве у девушки появилась квадратная грудь из-за ошибки хирургов

 

Юлия Деббагх отметила, что по этим причинам она не позволяет себе открытую одежду, прикрываясь. Об отдыхе на пляже также невозможно даже думать. Девушка будет вынуждена снова ложиться под нож, чтобы исправить эту ошибку московских хирургов. По словам адвоката Сергея Афанасьева, по итогу рассмотрения дела Деббагх может начать судиться с теми, кто сделал её бюст квадратным, и требовать, чтобы заплатили за ущерб 1 миллион рублей.

Ирина Летинская
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