В Москве у девушки появилась квадратная грудь из-за ошибки хирургов

Мнения
Затмения интересны не только землянам.
От Редактора
Учёные уверены в обитаемости Титана.
Рита Керн, обладательница восьмого размера груди, которая прославилась после участия в скандальном проекте «Дом-2», собирается снова увеличить бюст. В данном
Алена Водонаева сообщила, что нашла пластического хирурга, который сделает ее грудь меньше. Поклонники модели достаточно часто задавили ей вопрос на страницах
37-летняя телеведущая Дана Борисова увеличила себе грудь до третьего размера. Данная операция её обошлась ей в полмиллиона рублей.