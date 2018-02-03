НЛО под наблюдением NASA взлетел с Луны во время затмения: Охота за пришельцами продолжается

Мнения

НЛО под наблюдением NASA взлетел с Луны во время затмения: Охота за пришельцами продолжается

Затмения интересны не только землянам.

На одной волне: Учёные исследовали дружбу

От Редактора

На одной волне: Учёные исследовали дружбу

О дружбе.

Сюжеты :

Один из создателей Counter-Strike подозревается в растлении ребёнка Ксения Бородина публично оскорбила Бузову и ее подписчиков в Instagram Звезда «Битвы экстрасенсов» пострадала из-за российских врачей Универсальную вакцину от всех видов рака испытывают на людях В ФСБ поведали об опасном изменении целей кибератак Помолодевшая Анфиса Чехова рассказала о цветотерапии Торговцы пороком: эксперты назвали ТОП-5 самых знаменитых сутенеров планеты На невыплату зарплаты россияне смогут жаловаться через приложение Очевидцы обнаружили место в Англии, куда часто прилетает НЛО Настасья Самбурская появилась в одном фильме с Джаредом Лето Рустам Солнцев выяснил настоящую причину короткого брака Самбурской Учёные выяснили, когда на Земле появилась вода
| | 75-летие победы в Сталинградской битве отметили салютом и грандиозным парадом

75-летие победы в Сталинградской битве отметили салютом и грандиозным парадом

Сегодня, 00:01
75-летие победы в Сталинградской битве ознаменовалась грандиозным парадом, который прошел в Волгограде сегодня днем. Министр обороны Сергей Шойгу сообщил о готовности номер один на федеральном уровне. В параде участвовали не только новейшая техника, сотни военнослужащих, но и авиация. Накануне Владимир Путин поздравил единственную женщину, участвовавшую в Сталинградской битве.

75-летие победы в Сталинградской битве отметили салютом и грандиозным парадом

 

Сам Волгоград преобразилась к празднику. Накануне торжества остановки общественного транспорта осветились поздравительными надписями, посвященные 75-летию победы под Сталинградом. К прибытию гостей высочайшего уровня хорошо подготовились.

Программа визита В.Путина началась визитом музея-заповедника «Сталинградская битва», затем были возложены венки, далее президент отправился в интерактивный музей «Россия-моя история», и лишь после этого - выступление на праздничном концерте. По завершению торжества планируется грандиозный фейерверк.

Как известно, битва стала переломным моментом в Великой отечественной войне. Именно благодаря победе в этом кровавом сражении удалось изменить ход событий и заставить врага отступить. После 2 февраля 1943 года войска фашистской Германии поспешно ретировались с территории СССР.

Воспоминания участников тех событий неоднократно печатались в прессе. Это тяжелые моменты их жизни. На сайте Минобороны появился новый раздел «Сталинградская битва: герои и подвиги». В честь юбилея министерство рассекретило архивы этого исторического события. Каждый желающий может прочитать исторические документы, почтить память героев.
Новости по теме
Минобороны опубликовало эксклюзивные архивные документы о Сталинградской битве
Минобороны опубликовало эксклюзивные архивные документы о Сталинградской битве

Представители министерства обороны России поделились документами, которые были посвящены 75-й годовщине победы на немецко-фашистскими войсками при

Владимир Путин подписал указ о праздновании 75-летия победы в Сталинградской битве
Владимир Путин подписал указ о праздновании 75-летия победы в Сталинградской битве

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ, касающийся порядка празднования 75-летнего юбилея победы в Сталинградской битве. Такие сведения

Сегодня в России отмечают День победы в Сталинградской битве
Сегодня в России отмечают День победы в Сталинградской битве

Один из дней воинской славы сегодня отмечают в России. В этот день россияне могут вспомнить разгром советскими войсками немецко-фашистских сил в Сталинградской

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости