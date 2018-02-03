75-летие победы в Сталинградской битве отметили салютом и грандиозным парадом

75-летие победы в Сталинградской битве ознаменовалась грандиозным парадом, который прошел в Волгограде сегодня днем. Министр обороны Сергей Шойгу сообщил о готовности номер один на федеральном уровне. В параде участвовали не только новейшая техника, сотни военнослужащих, но и авиация. Накануне Владимир Путин поздравил единственную женщину, участвовавшую в Сталинградской битве.

Сам Волгоград преобразилась к празднику. Накануне торжества остановки общественного транспорта осветились поздравительными надписями, посвященные 75-летию победы под Сталинградом. К прибытию гостей высочайшего уровня хорошо подготовились.Программа визита В.Путина началась визитом музея-заповедника «Сталинградская битва», затем были возложены венки, далее президент отправился в интерактивный музей «Россия-моя история», и лишь после этого - выступление на праздничном концерте. По завершению торжества планируется грандиозный фейерверк.Как известно, битва стала переломным моментом в Великой отечественной войне. Именно благодаря победе в этом кровавом сражении удалось изменить ход событий и заставить врага отступить. После 2 февраля 1943 года войска фашистской Германии поспешно ретировались с территории СССР.Воспоминания участников тех событий неоднократно печатались в прессе. Это тяжелые моменты их жизни. На сайте Минобороны появился новый раздел «Сталинградская битва: герои и подвиги». В честь юбилея министерство рассекретило архивы этого исторического события. Каждый желающий может прочитать исторические документы, почтить память героев.