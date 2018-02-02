«Яндекс.Музыка»: Подросток из Краснодара прослушал трек Gucci Gang 101 раз подряд

Сервис «Яндекс.Музыка» в День сурка опубликовал статистику самых популярных композиций и частоту прослушивания определенной песни одним пользователем. Аудиторию разделили на группы по возрасту.

Домбровский Сергей

Среди юзеров младше 18 лет чемпионом стал парень из Краснодара, прослушавший тему Gucci Gang рэп-исполнителя Lil Pamp 101 раз подряд. Композиция понравилась миллионам поклонников, а клип набрал множество просмотров на видеохостинге YouTube. В возрастной категории старше 18 лет абсолютным рекордсменом стал молодой человек из Екатеринбурга, который непрерывно слушал песню «В лесу родилась елочка» 253 раза.Самыми популярными запросами на сервисе «Ядекс.Музыка» являются песня «Тает лед» группы «Грибы». За ней следует композиция «Розовое вино» Элджея&Feduk. В США День сурка грызун вылез 2 февраля из норы и спрогнозировал затяжную зиму в этом году. Американцы свято чтят традицию предсказывать погоду с помощью этого животного. По мнению граждан США, сурок никогда не ошибается.