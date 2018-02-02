НЛО под наблюдением NASA взлетел с Луны во время затмения: Охота за пришельцами продолжается

Мнения

НЛО под наблюдением NASA взлетел с Луны во время затмения: Охота за пришельцами продолжается

Затмения интересны не только землянам.

На одной волне: Учёные исследовали дружбу

От Редактора

На одной волне: Учёные исследовали дружбу

О дружбе.

Сюжеты :

Один из создателей Counter-Strike подозревается в растлении ребёнка Ксения Бородина публично оскорбила Бузову и ее подписчиков в Instagram Звезда «Битвы экстрасенсов» пострадала из-за российских врачей Универсальную вакцину от всех видов рака испытывают на людях В ФСБ поведали об опасном изменении целей кибератак Помолодевшая Анфиса Чехова рассказала о цветотерапии Торговцы пороком: эксперты назвали ТОП-5 самых знаменитых сутенеров планеты На невыплату зарплаты россияне смогут жаловаться через приложение Очевидцы обнаружили место в Англии, куда часто прилетает НЛО Настасья Самбурская появилась в одном фильме с Джаредом Лето Рустам Солнцев выяснил настоящую причину короткого брака Самбурской Учёные выяснили, когда на Земле появилась вода
| | «Яндекс.Музыка»: Подросток из Краснодара прослушал трек Gucci Gang 101 раз подряд

«Яндекс.Музыка»: Подросток из Краснодара прослушал трек Gucci Gang 101 раз подряд

Вчера, 22:26
Сервис «Яндекс.Музыка» в День сурка опубликовал статистику самых популярных композиций и частоту прослушивания определенной песни одним пользователем. Аудиторию разделили на группы по возрасту.

«Яндекс.Музыка»: Подросток из Краснодара прослушал трек Gucci Gang 101 раз подряд

 

Среди юзеров младше 18 лет чемпионом стал парень из Краснодара, прослушавший тему Gucci Gang рэп-исполнителя Lil Pamp 101 раз подряд. Композиция понравилась миллионам поклонников, а клип набрал множество просмотров на видеохостинге YouTube. В возрастной категории старше 18 лет абсолютным рекордсменом стал молодой человек из Екатеринбурга, который непрерывно слушал песню «В лесу родилась елочка» 253 раза.

Самыми популярными запросами на сервисе «Ядекс.Музыка» являются песня «Тает лед» группы «Грибы». За ней следует композиция «Розовое вино» Элджея&Feduk. В США День сурка грызун вылез 2 февраля из норы и спрогнозировал затяжную зиму в этом году. Американцы свято чтят традицию предсказывать погоду с помощью этого животного. По мнению граждан США, сурок никогда не ошибается.
Домбровский Сергей
Новости по теме
Клип группы
Клип группы "Грибы" на песню "Тает лед" посмотрели более 5 млн пользователей

Украинская группа «Грибы» недавно опубликовала клип на трек «Тает лед» в сети Youtube. Меньше, чем за сутки видео смотрели не менее 1 миллиона раз, а на

Житель Москвы шокировал
Житель Москвы шокировал "Яндекс", слушая в "В Питере - пить" 39 часов подряд

Сервис "Яндекс. Музыка" специально ко Дню сурка собрал информацию, какие песни больше всего ставили на повтор. Рекорд поставил москвич Павел Пермяков, который

"Яндекс.Музыка" назвал лучшие песни 2015 года

Музыкальный сервис «Яндекс.Музыка» опубликовал список самых популярных в уходящем году песен. Перед этим были проанализированы голоса и деятельность в

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости