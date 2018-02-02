НЛО под наблюдением NASA взлетел с Луны во время затмения: Охота за пришельцами продолжается

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НЛО под наблюдением NASA взлетел с Луны во время затмения: Охота за пришельцами продолжается

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На одной волне: Учёные исследовали дружбу

От Редактора

На одной волне: Учёные исследовали дружбу

О дружбе.

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| | Москва вошла в топ-10 городов мира по употреблению марихуаны

Москва вошла в топ-10 городов мира по употреблению марихуаны

Вчера, 22:30
Американская компания Seedo опубликовала результаты исследования 2018 Cannabis Price Index. Ученые провели анализ употребления марихуаны в самых крупных городах и стоимости. Тройка лидеров - мегаполисы США: Нью-Йорк, Лос-Анжелес и Чикаго. В 2017 году жители «Большого яблока» выкурили более 77 тонн марихуаны.

 

Москва вошла в топ-10 городов мира по употреблению марихуаны

 

Далее идет Индия – города Нью-Дели и Мумбаи. В этой стране закон лоялен к употреблению наркотиков. Карачи (Пакистан) и Каир (Египет) соответственно расположились на шестом и седьмом месте в десятке лидеров. Британская столица – Лондон закрепилась на позиции перед Россией. Согласно данным, москвичи выкуривают почти 23 тонны каннабиса в год.

Средняя цена за грамм исследуемого вещества составила 12 $ (около 680 руб.). В столице РФ марихуану можно приобрести за 11,84 $. Лидером по цене стали Токио (32,66 $), Сеул (32,44 $) и Киото (29,65 $) соответственно. Самый доступный «продукт» для жителей города Кито (Эквадор). Тут грамм «травки» стоит 1,34 $.

В хвосте списка оказались города, где наркотики запрещены, а за нарушение предусмотрено жестокое наказание. Среди наименее «употребляющих» оказался Сингапур, Киото, Люксембург и Панама. Жители Доминиканской республики, Греции, Исландии, Парагвая, Шри-Ланки и Филиппин тоже не проявляют особого интереса к марихуане.
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