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| | В больнице Прикамья документы пациентов использовали как туалетную бумагу

В больнице Прикамья документы пациентов использовали как туалетную бумагу

Вчера, 20:53
Павел Миков, уполномоченный по правам человека Пермского края, нанес визит в больницу села Кочево. Там он увидел «вопиющее» нарушение: в уборной лежали личные дела пациентов, документы использовались вместо туалетной бумаги.

В больнице Прикамья документы пациентов использовали как туалетную бумагу

 

В эту среду уполномоченный по правам человека Павел Миков побывал в Кочевском районе. Там омбудсмен проверил несколько госучреждений. Мини-отчет о работе Миков разместил в личном микроблоге в Instagram. Чиновник поведал, что после посещения больше всего вопросов возникло к медицинскому учреждению села Кочево. В данной больнице отказались госпитализировать 65-летнюю женщину с травмой головы из-за отсутствия мест, при этом омбудсмен нашел свободную палату, но больше всего Микова возмутило не это. В общественной уборной вместо туалетной бумаги положили документы пациентов.

Ситуация находится на контроле Микова, в больнице пройдет проверка. В феврале омбудсмен намерен снова посетить учреждение.
Виктория Озерова
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