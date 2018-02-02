Департамент образования Москвы не собирается запрещать гаджеты в школах

Среди жителей Коми бытует мнение о том, что мобильные устройства отрицательно сказываются на образовании детей, поэтому в школах необходимо запретить смартфоны. В Сети появилась петиция, которую рекомендуют подписать всем небезразличным людям.

Домбровский Сергей

В департаменте образования Москвы не собираются поддерживать данную инициативу. Жители Коми назвали одной из причин запрета гаджетов в школах подчеркивание экономического расслоения общества. Зажиточные семьи могут позволить себе приобрести более дорогой аппарат, дети слабо защищенных в экономическом плане родителей лишены такой возможности и станут испытывать комплекс неполноценности. В департаменте образования Москвы говорят, что от технического прогресса не уйти. Дети в любом случае получат доступ к Сети, поэтому администрация должна научить ребят правилам правильного использования той информации, которую они получают.В Москве считают необходимым шагать в ногу со временем и не запрещать школьникам брать в учебное заведение гаджеты. Просто детям нужно объяснять, как нужно правильно использовать возможности.