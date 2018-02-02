НЛО под наблюдением NASA взлетел с Луны во время затмения: Охота за пришельцами продолжается

Мнения

НЛО под наблюдением NASA взлетел с Луны во время затмения: Охота за пришельцами продолжается

Затмения интересны не только землянам.

На одной волне: Учёные исследовали дружбу

От Редактора

На одной волне: Учёные исследовали дружбу

О дружбе.

Сюжеты :

Один из создателей Counter-Strike подозревается в растлении ребёнка Ксения Бородина публично оскорбила Бузову и ее подписчиков в Instagram Звезда «Битвы экстрасенсов» пострадала из-за российских врачей Универсальную вакцину от всех видов рака испытывают на людях В ФСБ поведали об опасном изменении целей кибератак Помолодевшая Анфиса Чехова рассказала о цветотерапии Торговцы пороком: эксперты назвали ТОП-5 самых знаменитых сутенеров планеты На невыплату зарплаты россияне смогут жаловаться через приложение Очевидцы обнаружили место в Англии, куда часто прилетает НЛО Настасья Самбурская появилась в одном фильме с Джаредом Лето Рустам Солнцев выяснил настоящую причину короткого брака Самбурской Учёные выяснили, когда на Земле появилась вода
| | Департамент образования Москвы не собирается запрещать гаджеты в школах

Департамент образования Москвы не собирается запрещать гаджеты в школах

Вчера, 20:59
Среди жителей Коми бытует мнение о том, что мобильные устройства отрицательно сказываются на образовании детей, поэтому в школах необходимо запретить смартфоны. В Сети появилась петиция, которую рекомендуют подписать всем небезразличным людям.

Департамент образования Москвы не собирается запрещать гаджеты в школах

 

В департаменте образования Москвы не собираются поддерживать данную инициативу. Жители Коми назвали одной из причин запрета гаджетов в школах подчеркивание экономического расслоения общества. Зажиточные семьи могут позволить себе приобрести более дорогой аппарат, дети слабо защищенных в экономическом плане родителей лишены такой возможности и станут испытывать комплекс неполноценности. В департаменте образования Москвы говорят, что от технического прогресса не уйти. Дети в любом случае получат доступ к Сети, поэтому администрация должна научить ребят правилам правильного использования той информации, которую они получают.

В Москве считают необходимым шагать в ногу со временем и не запрещать школьникам брать в учебное заведение гаджеты. Просто детям нужно объяснять, как нужно правильно использовать возможности.
Домбровский Сергей
Новости по теме
Министр образования РФ рассказала, как можно использовать гаджеты в школах
Министр образования РФ рассказала, как можно использовать гаджеты в школах

Министр образования Российской Федерации Ольга Васильева выступила с крайне спорным заявлением. По ее мнению, смартфоны могут помочь детям во время учебного

Российские учащиеся смогут заряжать гаджеты в школах
Российские учащиеся смогут заряжать гаджеты в школах

В российских школах вскоре появятся специальные стойки для зарядки гаджетов. Подобное нововведение готовит Министерство образования и науки Российской

В школах Москвы могут создать «гардеробы» для смартфонов
В школах Москвы могут создать «гардеробы» для смартфонов

В школах Москвы могут создать «гардеробы» для смартфонов. С таким предложением выступил парламент российской столицы. Об этом проинформировал новостной портал

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости