В Росавиации объявили об ограничении сертификата Azur Air

Росавиация ограничила срок действия сертификата одного из крупнейших эксплуатантов авиакомпании Azur Air. Согласно этому ограничению, авиаперевозчик может прекратить полеты уже с 21 марта.

Дарья Светозарова

Сообщается, что причиной такого решения со стороны Росавиации послужили обнаруженные несоответствия в работе Azur Air. Ошибки были замечены в вопросах поддержания годности авиасудов и организации работы, связанной с полетами. Перевозчику предоставили возможность устранить несоответствия за отведенный период, но Azur Air с этим не справилась.Однако у компании остается время до 21 марта. Если до этой даты нарушения будут ликвидированы, то ограничения обещают снять. В противном случае, полеты запретят. Деятельность в полном объеме эксплуатант продолжает до 20 марта, совершает коммерческие рейсы и выполняет прежде принятые обязательства.