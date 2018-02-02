В Росавиации объявили об ограничении сертификата Azur Air

Сообщается, что причиной такого решения со стороны Росавиации послужили обнаруженные несоответствия в работе Azur Air. Ошибки были замечены в вопросах поддержания годности авиасудов и организации работы, связанной с полетами. Перевозчику предоставили возможность устранить несоответствия за отведенный период, но Azur Air с этим не справилась.
Однако у компании остается время до 21 марта. Если до этой даты нарушения будут ликвидированы, то ограничения обещают снять. В противном случае, полеты запретят. Деятельность в полном объеме эксплуатант продолжает до 20 марта, совершает коммерческие рейсы и выполняет прежде принятые обязательства.