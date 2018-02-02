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| | Матвиенко предлагает создать в РФ министерство одиночества

Матвиенко предлагает создать в РФ министерство одиночества

Вчера, 17:32
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выступила с предложением создать в России министерство одиночества. Аналогичное ведомство уже создано в Великобритании. Оно занимается тем, что обеспечивает одиноких людей вниманием и заботой.

Матвиенко предлагает создать в РФ министерство одиночества

 

Матвиенко призвала россиян задуматься об одиноких согражданах, которые нуждаются во каждодневном внимании. При этом председатель Совфеда подчеркнула, что важно именно внимание государства, а не материальные выплаты. Комментируя создание министерства одиночества в Соединенном Королевстве, Матвиенко подчеркнула, что одиночество – это серьезнейшая проблема человечества. Также спикер предлагала организовать и министерство счастья, но ее инициативу не поддержали.

В Великобритании министерство одиночества помогает адаптироваться в обществе тем, кто пережил утрату близких, кому не с кем поделиться мыслями и просто побеседовать. Помимо этого правительство Терезы Мэй намерено наладитm финансирование общин, которые помогают связывать людей, создают условия для их вербального контакта.
Дарья Светозарова
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