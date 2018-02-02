Жители Саратова из-за отсутствия воды топят снег

Обитатели двух улиц Саратова – Ипподромной и Шехурдина- по своему решают вопрос отсутствия воды. Они вынуждены топить снег, чтобы обеспечить себя необходимым запасом жидкости. Об этом они пишут в социальных сетях.

Дарья Светозарова

Одна из пользовательниц пишет, что приносит домой с улицы ведра снега, который после таяния превращается в маленькую кастрюльку воды. Другая жалуется на то, что пункт подвоза Н2О находится слишком далеко от места их проживания. Поэтому она не может пойти туда, так как дома у нее маленький ребенок. Трудность также испытывают и пожилые люди, которые если и преодолеют большое расстояние, то вряд ли донесут емкости с водой домой.По словам саратовцев, сотрудники горводоканала уверяли, что водоснабжение восстановится уже к сегодняшнему утру, но этого до сих пор не произошло. Питьевую воду в цистернах к домам горожан тоже не подвозят. Ранее сообщалось, что 29 января от водоснабжения отключили 93 дома. Причиной оказалась течь в системе. Однако после ее устранения, коммунальщики обнаружили еще одну неисправность.