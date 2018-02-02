В Москве дворники собирали домой просроченную еду из мусорки "Пятёрочки"

В Москве 29 января в Тимирязевском районе неподалёку от магазина «Пятёрочка» дворники забирали просроченную еду вместо того, чтобы заняться уборкой снежных завалов. Как сообщает «Версия.Инфо», происходящее было заснято на камеру видеонаблюдения, установленную неподалёку от мусорных контейнеров.

В кадре сразу 8 дворников подходят к ним и выбирают себе продукты. Там их много, потому что магазин «Пятёрочка» выбрасывает достаточно просроченного товара. По словам интернет-пользователей, наблюдавших ролик, наверняка работники ЖКХ делают это в связи с тяжёлым материальным положением.

Продукты были аккуратно сложены в большие продуктовые пакеты. В числе просроченных товаров, заинтересовавших дворников, были колбасные и молочные изделия, а также яйца. Являются ли эти люди работниками магазина «Пятёрочка», в настоящее время информации нет. Также не известно, почему сразу 8 дворникам понадобилось брать просроченные товары именно в тот день.

Ирина Летинская