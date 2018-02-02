В Москве дворники собирали домой просроченную еду из мусорки "Пятёрочки"Вчера, 16:30
В Воронеже прямо в центре города неизвестный злоумышленник лишил дворников сразу несколько автомобилей, припаркованных во дворе жилого дома. Свидетельницей
Регулярные драки за еду фиксируют жители Ростова у мусорных баков на пересечении переулка Семашко и улицы Ткачева. Там местный торговый центр регулярно
По уточненной информации в продуктовом магазине "Пятёрочка" обрушилось 5 плит: размером 6 ... Сообщили корреспонденту информационного агентства ВладТайм