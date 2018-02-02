НЛО под наблюдением NASA взлетел с Луны во время затмения: Охота за пришельцами продолжается

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НЛО под наблюдением NASA взлетел с Луны во время затмения: Охота за пришельцами продолжается

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На одной волне: Учёные исследовали дружбу

О дружбе.

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| | Ульяновские курсанты, участвовавшие в скандальном секс-видео, остались в авиации

Ульяновские курсанты, участвовавшие в скандальном секс-видео, остались в авиации

Сегодня, 15:15
Курсанты Ульяновского института гражданской авиации (УИГА) получили выговор за участие в провокационном видео, которое привело к настоящему скандалу. Информацию об этом распространяют местные СМИ.

Ульяновские курсанты, участвовавшие в скандальном секс-видео, остались в авиации

 

Первокурсники из УИГА сняли видео, на котором они запечатлены в нижнем белье, танцующими под песню Бенни Бенасси Satisfaction. Сотрудники Росавиации заявили о необходимости привлечь молодых людей к ответственности, вплоть до отчисления из высшего учебного заведения. В обществе начали бурно обсуждать данный инцидент. Одни приняли сторону юных курсантов, защищая парней и напоминая людям о том, что все юности совершают глупые поступки, поэтому строго судить ребят за их бесшабашное поведение не нужно. Другие критически отнеслись к поступку курсантов.

Приволжская транспортная прокуратура рассмотрела материалы этого дела и не увидела в них факта серьезного нарушения законодательства страны. Парни продолжат обучение в УИГА, но им объявлен выговор. Руководители вуза побеседовали с родителями молодых ребят и рекомендовали лучше следить за воспитанием сыновей.
Домбровский Сергей
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