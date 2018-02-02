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| | Больше половины россиян мечтают о работе в спецслужбах

Больше половины россиян мечтают о работе в спецслужбах

Сегодня, 14:40
Социологи провели исследование, которое показало, как граждане РФ относятся к работе в спецслужбах. Оказалось, что больше половины опрошенных положительно оценивают работу этих органов госбезопасности.

Больше половины россиян мечтают о работе в спецслужбах

 

Одобрительно о деятельности спецслужб отзываются 66% респондентов, а отрицательно - 12%. Еще 21% опрошенных не определись с выбором. В то же время 69% респондентов считают работу в этих структурах престижной. Не находят работу в спецслужбах привлекательной 11%. Из участников исследования 45% хотели бы, чтобы их дети связали с работой в службах госбезопасности свою жизнь, а 33% высказались против. При этом большинство респондентов не имеют ни родственников, ни знакомых в спецслужбах, а 56% заявили, что ни им самим, ни их близким и друзьям не поступало предложений о таком роде занятий.

47% участников исследования признались, что информация о том, что человек работает в органах госбезопасности, заставляет их думать о нем лучше. Прямо противоположную реакцию это вызывает у 40%. В опросе приняли участие полторы тысячи респондентов из 104 городов и сел России.
Дарья Светозарова
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