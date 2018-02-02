Мосгорсуд позволил журналисту «Новой газеты» Ферузу покинуть РФ

Судья Московского городского суда постановила дополнить резолютивную часть постановления, утверждённого столичным Басманным судом. Исполнение постановления, согласно которому Али Феруз должен был быть депортирован в Узбекистан, приостановлено. Согласно решению Мосгорсуда, журналист вправе находиться на неопределённый срок в Центре содержания иностранцев до того момента, пока он не будет в состоянии предоставить документы, позволяющие ему уехать из России в любую третью страну.
В ходе судебного заседания подсудимый настоял на том, что его незаконным путём удерживают на территории России, откуда он хочет уехать. Также Феруз заметил, что не заинтересован в получении убежища в РФ, попросив разрешения покинуть территорию российского государства.