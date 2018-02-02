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| | Почти 40% россиян выступили за приравнивание сожительства к браку

Почти 40% россиян выступили за приравнивание сожительства к браку

Сегодня, 12:32
Всероссийский центр изучения общественного мнения провел опрос, в ходе которого стало известно, как относятся граждане РФ к возможному приравниванию сожительства к законному браку. Выяснилось, что около 40% одобряют подобные отношения, но практически такое же количество и противников данной инициативы.

Почти 40% россиян выступили за приравнивание сожительства к браку

 

Предложение приравнять так называемый гражданский брак к регистрации со штампом в паспорте поддержали 38% опрошенных. Они заявили, что долгое совместное проживание мужчины и женщины можно считать состоявшимся браком даже без регистрации в ЗАГСе. В то же время 50% участников исследования высказались против. 45% респондентов в принципе не считают сожительство нормальным явлением и считают, что это аморально. 46% участников опроса считают это вполне обычным и приемлемым типом отношений между современными людьми.

В то же время среди молодежи (18-24 года) число сторонников гражданского брака достигает 59%, а люди старшего поколения не склонны считать это правильным. Противников такой формы отношений среди людей среди респондентов от 60 лет – 55%.

Однако насчет беременности до регистрации брака солидарны оказались 71% опрошенных. Они высказались против того, чтобы зачинать и рожать ребенка без штампа в паспорте.
Дарья Светозарова
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