В Московском зоопарке на свет появился детеныш овцебыка

В Московском зоопарке появился детеныш мускусного быка. Увидеть его можно будет в вольере «копытные Азии». Первые месяцы своей жизни малютка-овцебык провел с мамой в отдельном вольере, о чем сообщается в минувшую пятницу на официальном портале мэрии и правительства Москвы.

«На данный момент малыш весит приблизительно 20 килограммов, хотя в непосредственной близости со своими сородичами он может показаться просто крошечным. Стадо, состоящее из двух самок, третья самка его мама, а также одного самца, приняли малыша хорошо и дружелюбно», - заявил генеральный директор зоопарка Светлана Акулова.

Как отмечается, основную часть рациона детеныша составляет материнское молоко, однако, уже с первой своей недели малыш попробовал корм, который предназначается для взрослых особей. В него входят сено, различные овощи, ивовые ветки и специализированные комбикорма.

Мускусные быки это массивные копытные с длинной густой шерстью, самой длинной среди млекопитающих. Высота самца в холке может достигать полутора метров, а весить он может все 400 килограммов. Они значительно крупнее самок. Густой мех покрывает животное целиком - кроме носа, губ, копыт и рогов. Мускусный бык живет, в среднем, до 14 лет, однако рекордом является 25-летняя особь.

Николай Офицеров