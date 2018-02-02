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| | Правительство РФ выдаст жилищные кредиты на 15 млрд рублей

Правительство РФ выдаст жилищные кредиты на 15 млрд рублей

Сегодня, 10:14
Представители правительства заявляют о том, что уже в 2018 году начнется распределение жилищных сертификатов на сумму, превышающую 15 миллиардов рублей. Соответствующее распоряжение появилось на официальном сайте Кабинета министров.
 

Правительство РФ выдаст жилищные кредиты на 15 млрд рублей

 

В общей же сложности, в рамках государственной программы по вопросам обеспечения доступным и комфортным жильем, в этом году было выдано более 7 тысяч жилищных сертификатов, общая сумма которых достигла 14,8 миллиардов рублей.
 
Сертификаты предназначаются, прежде всего, для военнослужащих, а также приравненных к ним лиц, которые пострадали во время ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы, а также аварии на производственном объединении «Маяк».
 
Относятся сертификаты и к вынужденным переселенцам. Для выезжающих из районов Крайнего Севера, а также для переселяющихся из закрытых территориальных образований.

Николай Офицеров
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