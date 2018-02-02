Правительство РФ выдаст жилищные кредиты на 15 млрд рублей

Представители правительства заявляют о том, что уже в 2018 году начнется распределение жилищных сертификатов на сумму, превышающую 15 миллиардов рублей. Соответствующее распоряжение появилось на официальном сайте Кабинета министров.

В общей же сложности, в рамках государственной программы по вопросам обеспечения доступным и комфортным жильем, в этом году было выдано более 7 тысяч жилищных сертификатов, общая сумма которых достигла 14,8 миллиардов рублей.

Сертификаты предназначаются, прежде всего, для военнослужащих, а также приравненных к ним лиц, которые пострадали во время ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы, а также аварии на производственном объединении «Маяк».

Относятся сертификаты и к вынужденным переселенцам. Для выезжающих из районов Крайнего Севера, а также для переселяющихся из закрытых территориальных образований.

Николай Офицеров