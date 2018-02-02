Правительство РФ выдаст жилищные кредиты на 15 млрд рублей

Правительство РФ выдаст жилищные кредиты на 15 млрд рублейСегодня, 10:14
Правительство Российской Федерации провело распределение более 2,14 миллиардов рублей между регионами для реализации федеральной программы по расширению
Из них 10 тыс. семей направили средства капитала на погашение ипотечных кредитов. 13 тыс. семей использовали более 4 млрд. рублей на улучшение жилищных условий
Сегодня в Главном управлении МВД России по Алтайскому краю вручили очередные государственные жилищные сертификаты ветеранам органов внутренних дел. Сообщили