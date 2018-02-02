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| | Москвичи вновь жалуются на запах сероводорода в воздухе

Москвичи вновь жалуются на запах сероводорода в воздухе

Сегодня, 09:37
Жители Москвы и Подмосковья вновь начинают направлять в МЧС жалобы. Причиной их недовольства является сильный запах сероводорода в воздухе. В результате проведенных исследований, удалось установить, что источником для резкого запаха стал полигон твердых бытовых отходов «Кучино», что располагается в подмосковной Балашихе.
 

Москвичи вновь жалуются на запах сероводорода в воздухе

 

В МЧС отмечают, что обращения поступают приблизительно с 8 декабря. Экологическая обстановка беспрерырвно отслеживается 56 стационарными постами «Мосэкомониторинга», а также различными передвижными лабораториями МЧС, Роспотребнадзора и Росприроднадзора. Метеорологические условия в Москве, согласно опубликованному прогнозу Росгидромета, не должны стать причиной каких-либо осложнений экологической обстановки.
 
В районе «Кучино» также фиксировались разовые превышения ПДК по сероводороду. Жители некоторых районов Москвы и Подмосковья уже который месяц подряд массово жалуются на то, что в воздухе витает резкий и неприятный запах. После ряда проведенных экспертиз, Роспотребнадзор смог выяснить, что причиной стали работы по дегазации свалки «Кучино», о которой неоднократно указывалось выше.

Николай Офицеров
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