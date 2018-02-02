Минобороны опубликовало эксклюзивные архивные документы о Сталинградской битве

Представители министерства обороны России поделились документами, которые были посвящены 75-й годовщине победы на немецко-фашистскими войсками при Сталинградской битве. Ознакомится с ними может каждый гражданин России в мультимедийном разделе официального сайте ведомства.

«В новом совместном проекте от Центрального архива Минобороны представлены архивные документы, посвященные героическим защитникам Сталинграда, которые выковали победу в одном из наиболее эпохальных сражений в истории Великой Отечественной войны», - отмечается в сообщении.

Минобороны поделились рукописным текстом телеграммы-доноса со стороны командующего войсками Донского фронта генерал-полковника Константина Рокоссовского о пленении командующего шестой немецкой армией генерал-фельдмаршала Фридриха Паулюса. Помимо этого, можно найти наградные листы на присвоение звания Героя СССР за военные действия под Сталинградом.

На страницах раритетных газет можно узнать всю историю титанической борьбы, которую оказывала Красная Армия за «город на Волге», в том числе о героических подвигах солдат и офицеров армии СССР. Как известно, 2 февраля в России отмечается День воинской славы. Приурочен он к разгрому советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве.

Николай Офицеров