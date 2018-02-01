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| | Оригинальный педагог научил детей прогуливать уроки

Оригинальный педагог научил детей прогуливать уроки

Вчера, 22:50
В социальной сети активно обсуждают креативного педагога: прикрепив фотографию на дверь кабинета, учитель явно хочет скрыть свое отсутствие на рабочем месте. Идея конечно же не нова. Но! «Все новое – хорошо забытое старое». Надо ведь молодое поколение чему-то полезному учить.

 

Оригинальный педагог научил детей прогуливать уроки

 

Прошло всего несколько часов, а фотография преподавателя набрала тысячный рейтинг и столько же комментариев. Количество отреагировавших уже более 1200!

Мнения публики разделились. Некоторые предполагают, что фотография как-то не сильно внушает доверие. Они ни за что не «купились» бы по подобную уловку. Другие честно признаются, что прошли бы мимо двери тихо, на носочках, не посмев обеспокоить столь занятого учителя. Кто-то посмеялся над плоскостью изображения. Другой подбросил идею - надеть наушники преподавателю. Тогда отрешенный взгляд мужчины на фото, будет хоть как-то оправдан.

Результат работы педагога на лицо: юные дарования во всю обсуждают креативность, дают оценки и строят теории. Вот такую активность на парах!
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