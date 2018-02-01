На месте свалки в московских Печатниках появится парк

Глава Москвы Сергей Собянин сегодня посетил несанкционированную свалку бытовых отходов в районе Печатники столицы. Он сообщил, что на сегодняшний день очищено 98 процентов проблемного участка, а скоро на этом месте начнут строить парк.

Виктория Озерова

Сергей Собянин 1 февраля проверил процесс устранения бытовых отбросов с неутвержденной свалки в московских Печатниках. После осмотра глава столицы проинформировал, что с данного участка города уже вывезли более 95 процентов всех отбросов, а именно 363 тысячи кубометров отходов. Для этого было задействовано около 50 тысяч рейсов высокотоннажных самосвальных автомобилей. С ликвидацией всего мусора закончится первый этап восстановления участка. Вторая стадия начнется уже весной со строительства парка.Собянин отметил, что на месте свалки появится парковая зона для занятий техническими видами спорта, включая картинг и мотокросс, и для прогулок. Территория парка будет превышать 25 гектаров.