Учёные предупредили человечество: Земля снова в опасности

Мнения

Учёные предупредили человечество: Земля снова в опасности

Новое открытие учёных напугало общественность.

В «Секрете на миллион» Лера Кудрявцева узнает правду: О чём молчит Александр Серов?

От Редактора

В «Секрете на миллион» Лера Кудрявцева узнает правду: О чём молчит Александр Серов?

Что же является самой большой тайной артиста.

Сюжеты :

Звезда «Битвы экстрасенсов» пострадала из-за российских врачей Универсальную вакцину от всех видов рака испытывают на людях В ФСБ поведали об опасном изменении целей кибератак Помолодевшая Анфиса Чехова рассказала о цветотерапии Торговцы пороком: эксперты назвали ТОП-5 самых знаменитых сутенеров планеты На невыплату зарплаты россияне смогут жаловаться через приложение Очевидцы обнаружили место в Англии, куда часто прилетает НЛО Настасья Самбурская появилась в одном фильме с Джаредом Лето Рустам Солнцев выяснил настоящую причину короткого брака Самбурской Учёные выяснили, когда на Земле появилась вода Учёные: Мясо и газировка вызывают рак прямой кишки Гарик Харламов серьёзно поругался с фанатами из-за немецких актёров
| | Roshen собирается судиться с «Ашаном» из-за «Киевского торта»

Roshen собирается судиться с «Ашаном» из-за «Киевского торта»

Вчера, 19:35
Кондитерская компания Roshen намерена через суд запретить торговой сети «Ашан» использовать упаковку для торта, которая напоминает коробку от знаменитого брендового десерта, производимого фабрикой. Информация об этом содержится в едином реестре решений Хозяйственного суда Киева.

Roshen собирается судиться с «Ашаном» из-за «Киевского торта»

 

Представители компании обратились в инстанцию с требованием запретить предприятию «Ашан Украина Гипермаркет» не только само название «Киевский торт», но и изображение листьев каштана на упаковке кондитерского изделия. Производители «Киевского торта» опасаются, что потребитель может перепутать лакомство с одноименным продуктом Roshen.

Аналогичные требования кондитеры предъявили к компании «Беллария». Этому обществу с ограниченной ответственности также хотят возбранить использовать этикетки и упаковки тортов с похожими подписями и изображениями.
Дарья Светозарова
Новости по теме
Киевский гипермаркет «Ашан» объявил войну сладостям «Рошен»
Киевский гипермаркет «Ашан» объявил войну сладостям «Рошен»

Украинские СМИ сообщают, что киевский гипермаркет «Ашан» объявил своеобразную войну сладким изделиям торговой марки «Рошен». Стало известно, что торты и

«Roshen» попытается возобновить работу в России
«Roshen» попытается возобновить работу в России

Кондитерская корпорация «Roshen» собирается подать апелляционную жалобу по поводу ареста счетов компании в РФ. Руководство собирается приложить максимум

Кондитерская фабрика Липецка порадует лакомствами любителей Roshen
Кондитерская фабрика Липецка порадует лакомствами любителей Roshen

Россияне могут снова наслаждаться лакомствами украинской фирмы Roshen, главное – правильно выбрать производителя. Об этом сегодня, 30 сентября, заявил

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости