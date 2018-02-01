Roshen собирается судиться с «Ашаном» из-за «Киевского торта»

Кондитерская компания Roshen намерена через суд запретить торговой сети «Ашан» использовать упаковку для торта, которая напоминает коробку от знаменитого брендового десерта, производимого фабрикой. Информация об этом содержится в едином реестре решений Хозяйственного суда Киева.

Дарья Светозарова

Представители компании обратились в инстанцию с требованием запретить предприятию «Ашан Украина Гипермаркет» не только само название «Киевский торт», но и изображение листьев каштана на упаковке кондитерского изделия. Производители «Киевского торта» опасаются, что потребитель может перепутать лакомство с одноименным продуктом Roshen.Аналогичные требования кондитеры предъявили к компании «Беллария». Этому обществу с ограниченной ответственности также хотят возбранить использовать этикетки и упаковки тортов с похожими подписями и изображениями.