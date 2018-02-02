Пилотный проект «Москва – город долголетия» решено запустить в Зеленограде

Зеленоградский городской округ столицы выбрали базовой площадкой для реализации пилотного проекта «Москва – город долголетия».

Проект направлен на развитие досуговой работы с пенсионерами и повышение продолжительности активного долголетия пожилых москвичей, доля которых в Москве уже сейчас составляет 24 процента. Проект был поддержан общественностью, в частностью за его реализацию высказались Елена Малышева, Надежда Бабкина, Александр Калягин.

Как заявил руководитель Департамента труда и соцзащиты Москвы Владимир Петросян, пожилой человек после выхода на пенсию должен вести активную жизнь, а не сидеть одиноко в своей квартире.

Выбрать Зеленоград в качестве базовой площадки для реализации пилотного проекта предложил главы Департамента образования Москвы Исаак Калина, отметивший, что

школы округа являются активными участниками проекта «Московская электронная школа» и других программ образования. «Поэтому выбрать Зеленоград в качестве пилотной площадки для новой программы было правильным решением, которое, я уверен, себя оправдает», – заявил Калина.



