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| | Пилотный проект «Москва – город долголетия» решено запустить в Зеленограде

Пилотный проект «Москва – город долголетия» решено запустить в Зеленограде

Сегодня, 03:31

Зеленоградский городской округ столицы выбрали базовой площадкой для реализации пилотного проекта «Москва – город долголетия».

Проект направлен на развитие досуговой работы с пенсионерами и повышение продолжительности активного долголетия пожилых москвичей, доля которых в Москве уже сейчас составляет 24 процента. Проект был поддержан общественностью, в частностью за его реализацию высказались Елена Малышева, Надежда Бабкина, Александр Калягин.

Пилотный проект «Москва – город долголетия» решено запустить в Зеленограде

 

Как заявил руководитель Департамента труда и соцзащиты Москвы Владимир Петросян, пожилой человек после выхода на пенсию должен вести активную жизнь, а не сидеть одиноко в своей квартире.

 

Выбрать Зеленоград в качестве базовой площадки для реализации пилотного проекта предложил главы Департамента образования Москвы Исаак Калина, отметивший, что

школы округа являются активными участниками проекта «Московская электронная школа» и других программ образования. «Поэтому выбрать Зеленоград в качестве пилотной площадки для новой программы было правильным решением, которое, я уверен, себя оправдает», – заявил Калина.



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