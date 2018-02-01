В Ершовском районе у свиней обнаружили африканскую чуму

В Саратовской области в Ершовском районе была обнаружена эпидемия африканской чумы среди домашних свиней.

Пелагея Лебединская

В Ершовском районе в пределах села Малый Перелаз начался массовый мор домашних свиней. Выброшенные мертвые туши свиней были обнаружены недалеко от села, хозяина животных еще не нашли. Ветеринары взяли на экспертизу несколько мертвых тушек и обнаружили вирус африканской чумы. По всему Ершовскому району сразу же огласили карантин. Мертвые тушки свиней сожгли. Специалистами ветеринарной службы было сделано объявление, чтобы все жители района сделали вакцинацию своим животным от заражения эпидемией. Также ветеринарной службой был выдан приказ о запрете на вывоз свиней или продукции из них за пределы карантинной зоны.Отметим, что вирус африканской чумы здоровью людей не вредит. Он только распространяется на сельскохозяйственных животных, которые после заражения массово погибают.