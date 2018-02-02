Брачный договор избавит семью от имущественных споров

Эксперты призывают россиян обратить внимание на такой правовой инструмент как брачный договор. Брачный договор служит укреплению семьи и помогает справедливо распределить между супругами имущественные права и обязанности. Например, заключая брачный договор, муж может уберечь семью от долгов и обязательств, которые возникли в процессе ведения им своего бизнеса, рассказывается в статье «Российской газеты».

Брачный договор позволяет поменять режим общей совместной собственности на раздельный. Благодаря этому, к примеру, ответственность по кредитам, взятым мужем по работе, не коснется супруги и имущества, обозначенного как ее личная собственность.

Важно, что брачный договор подлежит обязательному нотариальному удостоверению. Нотариус поможет грамотно составить документ, учесть интересы обоих супругов и избежать рисков кабальных условий. Как любой другой нотариальный акт брачный договор крайне сложно оспорить в суде.

В эффективности брачного договора за 2017 год убедились почти 90 тысяч российских семей, уточняют в Федеральной нотариальной палате.