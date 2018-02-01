Стало известно, как Андрей Малахов обманывает семью изнасилованной Дианы Шурыгиной

Алексей Шурыгин опубликовал доказательства, подтверждающие обман телеведущего Андрея Малахова. В записи разговора с координатором «Прямого эфира» говорится, что передача должна была выходить без записи и ничего не должно было вырезаться, но произошел обман семьи изнасилованной Дианы Шурыгиной.

1 февраля вышла передача «Прямой эфир» с Андреем Малаховым, в рамках которой главным героем стал Алексей Шурыгин, являющийся отцом изнасилованной Дианы Шурыгиной. На своей странице в социальной сети «ВКонтакте» он назвал передачу «кривым эфиром» из-за того, что сотрудники проекта обманули его мать Шурыгиной. Мужчина акцентировал внимание на том, что Андрей Малахов обманным путём решил получить популярность, а координаторы обещали вообще ничего не вырезать из эфира, но в результате самые ключевые, по мнению Алексея Шурыгина, материалы были удалены.

«…это запись разговора с одним из редакторов программы " прямой эфир", запись сделана 22.01.2018г. обещание именно прямого эфира (запись состоялась 25.01.2018г в 11:53мск) и личной встречи с Андреем, повлияло на моё решение принять в ней участие (звонками напрягали около недели)… Восемь дней понадобилось на монтаж " кривого эфира", вырезали не очень много, но самые ключевые моменты в частности мои ответы. Андрей во время разговора сказал что студия возможно будет шуметь или у тебя будет волнение давай запишем интервью он назвал это "исповедь отца". записывали час, из него они вставили несколько секунд, особо не нужных и не раскрывающих смысла моего монолога», - написал на своей странице отец Дианы Шурыгиной.

Вещий Олег