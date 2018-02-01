Стало известно, как Андрей Малахов обманывает семью изнасилованной Дианы Шурыгиной

1 февраля вышла передача «Прямой эфир» с Андреем Малаховым, в рамках которой главным героем стал Алексей Шурыгин, являющийся отцом изнасилованной Дианы Шурыгиной. На своей странице в социальной сети «ВКонтакте» он назвал передачу «кривым эфиром» из-за того, что сотрудники проекта обманули его мать Шурыгиной. Мужчина акцентировал внимание на том, что Андрей Малахов обманным путём решил получить популярность, а координаторы обещали вообще ничего не вырезать из эфира, но в результате самые ключевые, по мнению Алексея Шурыгина, материалы были удалены.
«…это запись разговора с одним из редакторов программы " прямой эфир", запись сделана 22.01.2018г. обещание именно прямого эфира (запись состоялась 25.01.2018г в 11:53мск) и личной встречи с Андреем, повлияло на моё решение принять в ней участие (звонками напрягали около недели)… Восемь дней понадобилось на монтаж " кривого эфира", вырезали не очень много, но самые ключевые моменты в частности мои ответы. Андрей во время разговора сказал что студия возможно будет шуметь или у тебя будет волнение давай запишем интервью он назвал это "исповедь отца". записывали час, из него они вставили несколько секунд, особо не нужных и не раскрывающих смысла моего монолога», - написал на своей странице отец Дианы Шурыгиной.
Как сообщает издание VistaNews, обвинённый в изнасиловании девушки стоял на коленях и просил у неё прощения. Кроме того, сама Диана Шурыгина, как стало известно в рамках передачи, планирует восстановить девственность. В опубликованном диалоге девушки по имени Юлия, работающей с гостями «Прямого эфира», говорилось о предложении записать именно прямой эфир, без различных вырезок.
По словам Алексея Шурыгина, Андрей Малахов стал постоянно защищать обвинённого в изнасиловании Сергея Семёнова, что не нравится семье Шурыгиной и поэтому они не посещают телеканал «Россия 1». Кроме того, сама же «жертва изнасилования» появилась в конце передачи, чтобы выразить свою точку зрения. Против Дианы Шурыгиной также были опубликованы доказательства, подтверждающие секс несовершеннолетней за деньги.