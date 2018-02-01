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| | Арестанты кемеровской колонии начнут производить кетчуп, майонез и сгущенное молоко

Арестанты кемеровской колонии начнут производить кетчуп, майонез и сгущенное молоко

Вчера, 17:11
В колонии города Кемерова № 5 начнет работать цех по производству кетчупа, майонеза и сгущенки. Всего в цехе будут работать шесть заключенных.

Арестанты кемеровской колонии начнут производить кетчуп, майонез и сгущенное молоко

 

Документы на открытие мини-комбината еще в прошлом октябре отправили в Федеральную службу исполнения наказаний. На сегодняшний день предполагается, что арестанты смогут в месяц производить около тонны готовой продукции, которая будет распределяться внутри системы. Продукты будут делать только из экологически чистых составляющих. К примеру, в производстве майонеза работники будут использовать исключительно растительное масло из семян подсолнечника, которое делают в ЛИУ-42. О грядущих нововведениях журналистам рассказал руководитель пресс-службы региональной ФСИН Павел Акуленко.

Ранее в СИЗО-1 в этом же городе наладили производство полуфабрикатов. Заключенные уже наловчились готовить пельмени, манты и вареники с тремя начинками. Эти продукты употребляют в пищу подозреваемые, обвиняемые, осужденные и даже персонал изолятора.
Дарья Светозарова
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