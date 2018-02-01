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Материалы находятся на официальном сайте ведомства.

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| | Бабушку из Железногорска признали самой красивой в Европе

Бабушку из Железногорска признали самой красивой в Европе

Сегодня, 15:54
52-летняя Фаина Васильева из Железногорска стала обладательницей титула Grandma Europe. Проще говоря, россиянку назвали самой красивой бабушкой Европы. Своим достижением она решила похвастаться через социальные сети, а потому опубликовала первые снимки конкурса, который проводился еще в январе в Болгарии.
 

Бабушку из Железногорска признали самой красивой в Европе

 

Фаина Васильева рассказала о том, что в конкурсе приняли участие 30 женщин из 15 стран мира, возрастом от 40 до 60 лет, причем Васильева была единственной участницей из России. Состязание продлилось три дня. Конкурсантки должны были выступать в вечерних платьях, показывать творческие номера, а также традиции своего народа, в том числе национальные костюмы. Помогал в выступлениях Васильевой ее супруг. На данный момент у пары растут двое внуков 12 и 6 лет.
 
Жюри присудило Васильевой звание Grandma Europe - четвертое место из пяти призовых. В награду ей была дана корона, лента победительницы и приглашение на следующий конкурс, который пройдет уже в Бразилии.
 
Сама победительница признается, что с радостью отправилась бы в Южную Америку, но вряд ли сможет сделать это, ведь оплачивать все приходится самостоятельно, что весьма затратно.

Николай Офицеров
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