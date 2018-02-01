СМИ: Лондонский суд обязал Ахмедова выплатить экс-супруге более 640 миллионов долларов

Лондонский суд обязал Фархада Ахмедова выплатить своей бывшей жене Татьяне 453 миллиона фунтов стерлингов, что превышает сумму в 640 миллионов долларов. Об этом сегодня, 1 февраля, проинформировали местные СМИ.

Виктория Озерова

В позапрошлом году Высокий суд Лондона постановил передать более 40 процентов активов Фархада Ахмедова его бывшей супруге Татьяне по ходу бракоразводного процесса. Бизнесмен был не согласен с решением ведомства и подал апелляцию. Ранее о разводе ничего не было известно, поскольку семейный суд Великобритании держит в секрете личности сторон. После разрыва брака Ахмедов переехал обратно в Россию и, в соответствии с заявлением адвокатов экс-супруги, перенес большую часть своих активов в Лихтенштейн. Тем временем Лондонский суд снова обязал бизнесмена выплатить экс-жене сумму в 645 миллионов долларов.Фархад Ахмедов является фигурантом «кремлевского списка» Минфина США.