В Воронеже потратили бы миллион долларов на благотворительность и путешествия

Благотворительность, наука и культура. Именно на это жители Воронежа потратили бы миллион долларов.

Никита Готский

«Фотострана» провела опрос с участием 1100 человек. Воронежцы отметили, что в случае получения такой огромной денежной суммы, как миллион американских долларов, они (51%) израсходовали ее на благотворительные цели: люди поддержали бы пожилых людей, детей и животных, а также выделили средства на научные и культурные цели. Около 15% респондентов потратили бы эти деньги на путешествия, а 9% на всяческие развлечения. Оставшиеся пожелали вложить материальные ресурсы в недвижимость и бизнес, а кроме этого, оставили часть финансов собственным детям.Схожая ситуация в Калининграде. Там люди также пожелали отдать полученные деньги на благотворительные цели, путешествия, помощь детям и бизнес.