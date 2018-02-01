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Материалы находятся на официальном сайте ведомства.

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| | В Воронеже потратили бы миллион долларов на благотворительность и путешествия

В Воронеже потратили бы миллион долларов на благотворительность и путешествия

Сегодня, 15:15
Благотворительность, наука и культура. Именно на это жители Воронежа потратили бы миллион долларов.

В Воронеже потратили бы миллион долларов на благотворительность и путешествия

 

«Фотострана» провела опрос с участием 1100 человек. Воронежцы отметили, что в случае получения такой огромной денежной суммы, как миллион американских долларов, они (51%) израсходовали ее на благотворительные цели: люди поддержали бы пожилых людей, детей и животных, а также выделили средства на научные и культурные цели. Около 15% респондентов потратили бы эти деньги на путешествия, а 9% на всяческие развлечения. Оставшиеся пожелали вложить материальные ресурсы в недвижимость и бизнес, а кроме этого, оставили часть финансов собственным детям.

Схожая ситуация в Калининграде. Там люди также пожелали отдать полученные деньги на благотворительные цели, путешествия, помощь детям и бизнес.
Никита Готский
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