Норвегия первой в мире перейдет на электросамолеты

В Норвегии планируют совершить первые полеты на электросамолетах уже в 2025 году, а к 2040 все рейсы продолжительностью до полутора часов будут совершаться на лайнерах, приводимых в движение силовыми электрическими агрегатами.

Виктория Озерова

Avinor, являющийся государственным оператором норвежских аэропортов, на днях объявил о том, что вскоре страна перейдет на электросамолеты. Данная мера станет еще одним пунктом государственной программы Норвегии по снижению парникового эффекта. Ранее власти отменили транспортный налог для владельцев электрокаров, а сейчас активно оборудуют заправочные станции для электромобилей. В рамках программы, общественный транспорт вытесняют электроавтобусы, а через семь лет начнут летать электросамолеты.Планируется, что к 2040 году все краткосрочные рейсы норвежские авиаперевозчики будут осуществлять с помощью электросамолетов. Под меру попадут все перелеты длительностью до полутора часов.