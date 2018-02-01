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Материалы находятся на официальном сайте ведомства.

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| | Стрелявший в отеле экс-сенатор Джабраилов купил тир в Измайлово

Стрелявший в отеле экс-сенатор Джабраилов купил тир в Измайлово

Сегодня, 15:00
Бывший чеченский сенатор Умар Джабраилов, стрелявший в московском отеле, купил тир в столичном регионе. Об этом он сообщил в СМИ.

Стрелявший в отеле экс-сенатор Джабраилов купил тир в Измайлово

 

Данная сделка состоялась 23 января. Джабраилов стал хозяином тира «Патриот», который располагается в Измайлово. По словам предпринимателя, тир достаточно хороший и имеет положительных клиентов. При этом экс-сенатор отметил, что у него в настоящее время имеются некоторые недоразумения с разрешением, которые он намерен вскоре исправить. В тире Джабраилов собирается учиться стрелять из всевозможного оружия. Не исключается, что московский стрелковый тир «Патриот» станет клубом для подготовки спортсменов из Чечни.

Джабраилова задержали летом минувшего года в Москве за стрельбу в отеле. Свою вину он признал, в отношении экс-политика открыли уголовное дело. Бывшему сенатору назначили штраф в сумме 500 000 рублей.
Никита Готский
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