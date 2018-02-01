Канадский гимн гендерного равенства: Инициатор не застал нововведение

Равный для всех.

Национальный гимн Канады - "Песня нации", впервые был исполнен в 1880 году в Квебеке на французском языке. И только с 1908 года вышел англоязычный вариант исполнения, который был составлен со слов известного юриста и учителя Роберта Стенли Уира из Монреаля. С тех пор эта версия претерпевала множество изменений и поправок, в то время как гимн на французском языке оставался неизменным.





Однако свою последнюю поправку "Песня нации" понесёт уже в этом году по предложению одного из членов сената. Эти изменения касаются нескольких строк песни, указывающие "на истинную патриотическую любовь" только лишь "сынов". Дабы учесть равный правовой статус женщин и мужчин, эта строка гимна будет переписана и звучать как "настоящая патриотическая любовь во всех нас".





Предложение о значимом изменении слов, учитывающий гендерное равенство, внёс Мориль Беланже - член Либеральной партии. Корректировка сенатом была одобрена и вступит в свои законные права после того, как будут подписаны все необходимые бумаги генерал-губернатором Канады. Тем не менее очень печально, что "обновленный гимн" не сможет услышать сам новатор Беланже - он скончался в 2016 году.





Напомним, что история возникновения уникальной формулировки Канадского гимна, тесно связана с двунациональным государственным строем и его тяжёлым путём к национальному суверенитету. Во время британской колониальной власти в Канаде, все торжественные церемонии сопровождались мотивом "Боже, храни королеву". Даже тогда, когда государством был приобретён статус независимого государства, свой гимн не был обретён. Впрочем, в 1867 году, педагогом из Торронто Александром Муиром, была написана песня "Кленовый лист навеки". Она приобрела небывалую популярность. Её исполняли канадские военные подразделения, как боевой марш, она звучала на телевидении и в радиоэфире. А уже в 1880 году на её место незаметно встала "Песня нации", которая несомненно выражала все надежды и ожидания франкоканадского народа.



