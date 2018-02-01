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Материалы находятся на официальном сайте ведомства.

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| | В Госдуме рассмотрят поправки об увеличении штрафов за задержку авиарейсов

В Госдуме рассмотрят поправки об увеличении штрафов за задержку авиарейсов

Сегодня, 13:50
Зампреды экономического комитета Совфеда Валерий Васильев и Алексей Майоров внесли на рассмотрение в нижней палате российского парламента поправки в Воздушный кодекс РФ. В случае принятия этих поправок, штрафы за задержку авиарейсов возрастут четырехкратно и составят по 100 рублей за каждый час промедления.

В Госдуме рассмотрят поправки об увеличении штрафов за задержку авиарейсов

 

К сегодняшнему дню величина компенсации пассажиру может составить 25% от «штрафного» минимального размера оплаты труда, однако сумма не может превышать 50% от стоимости авиабилета. Сенаторы уточнили, что поправки затрагивают 120 статью Воздушного кодекса РФ в той части, где речь идет об ответственности авиаперевозчика за доставку пассажира, груза или багажа.

Члены Совфеда подчеркивают, что на сегодняшний день цены в РФ настолько выросли, что назрела необходимость внести коррективы в отдельные законодательные акты, которые регламентирую суммы выплат. В частности, изменения следует внести и в Воздушный кодекс. Сенаторы подчеркивают, что проект закона, который вносится в ГД, поможет приблизить Воздушный кодекс к нынешним реалиям. При этом перевозчик получит право на доказательство своей невиновности.
Дарья Светозарова
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