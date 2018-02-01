Омичи считают секс и сон основными источниками удовольствия в жизни

Среди жителей Омска был проведён социологический опрос, в котором омичи рассказали о том, что для них является самыми лучшими удовольствиями в жизни. Также у омичей поинтересовались, зависит ли их счастье от уровня доходов.

Александр Вест

В результате проведённого опроса, в котором поучаствовали более 1,2 тысячи человек, оказалось, что наибольшими удовольствиями в их жизни являются занятие любовью, путешествия и сон. Заметим, лишь 29% опрошенных заявили о том, что в целом получают от своей жизни удовольствие, а 24% омичей рассказали о том, что вовсе не испытывают от жизни никакого наслаждения. 44% опрошенных жителей Омска рассказали о том, что удовольствие они получают от своих увлечений и общения с друзьями.Треть респондентов поведала о том, что для получения наслаждения от жизни им не хватает финансовых средств, а некоторые опрошенные и вовсе заявили, что получали бы от жизни удовольствие при наличии определённых знаний, которые они не могут получить.