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Материалы находятся на официальном сайте ведомства.

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| | Омичи считают секс и сон основными источниками удовольствия в жизни

Омичи считают секс и сон основными источниками удовольствия в жизни

Сегодня, 11:17
Среди жителей Омска был проведён социологический опрос, в котором омичи рассказали о том, что для них является самыми лучшими удовольствиями в жизни. Также у омичей поинтересовались, зависит ли их счастье от уровня доходов.

Омичи считают секс и сон основными источниками удовольствия в жизни

 

В результате проведённого опроса, в котором поучаствовали более 1,2 тысячи человек, оказалось, что наибольшими удовольствиями в их жизни являются занятие любовью, путешествия и сон. Заметим, лишь 29% опрошенных заявили о том, что в целом получают от своей жизни удовольствие, а 24% омичей рассказали о том, что вовсе не испытывают от жизни никакого наслаждения. 44% опрошенных жителей Омска рассказали о том, что удовольствие они получают от своих увлечений и общения с друзьями.

Треть респондентов поведала о том, что для получения наслаждения от жизни им не хватает финансовых средств, а некоторые опрошенные и вовсе заявили, что получали бы от жизни удовольствие при наличии определённых знаний, которые они не могут получить.
Александр Вест
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