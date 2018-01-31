Отмена открепительных талонов: Как люди будут выбирать президента РФ?

В 2018 году в России поменялись правила голосования. На выборы президента страны граждане могут прийти не по месту прописки или регистрации. Для этого больше не будут использоваться открепительные талоны.

Голосовать по месту жительства совершеннолетние могут тремя способами: обратиться в ТИК, воспользоваться услугами МФЦ или оставить заявление онлайн – на сайте государственных услуг.Наличие паспорта – обязательное условие. Воспользоваться данной услугой можно лишь один раз. Многофункциональные центры будут принимать обращения вплоть до 12 марта 2018 года. Центры уже начали работу во всех областях государства. Только в Санкт-Петербургу функционируют 58 МФЦ, в Челябинской области – 56.Как заявила один из руководителей МФЦ Московского района Санкт-Петербурга - Тамара Тошина, сама процедура подачи заявки займет не более 10 минут. По последним данным, в Клужской области уже начали принимать заявления о голосовании по месту жительства.