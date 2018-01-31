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NASA в панике. В сети появилась видеозапись с атакой Солнца флотом пришельцев

От Редактора

NASA в панике. В сети появилась видеозапись с атакой Солнца флотом пришельцев

Материалы находятся на официальном сайте ведомства.

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| | Отмена открепительных талонов: Как люди будут выбирать президента РФ?

Отмена открепительных талонов: Как люди будут выбирать президента РФ?

Вчера, 20:45
В 2018 году в России поменялись правила голосования. На выборы президента страны граждане могут прийти не по месту прописки или регистрации. Для этого больше не будут использоваться открепительные талоны.

Отмена открепительных талонов: Как люди будут выбирать президента РФ?

 

Голосовать по месту жительства совершеннолетние могут тремя способами: обратиться в ТИК, воспользоваться услугами МФЦ или оставить заявление онлайн – на сайте государственных услуг.

Наличие паспорта – обязательное условие. Воспользоваться данной услугой можно лишь один раз. Многофункциональные центры будут принимать обращения вплоть до 12 марта 2018 года. Центры уже начали работу во всех областях государства. Только в Санкт-Петербургу функционируют 58 МФЦ, в Челябинской области – 56.

Как заявила один из руководителей МФЦ Московского района Санкт-Петербурга - Тамара Тошина, сама процедура подачи заявки займет не более 10 минут. По последним данным, в Клужской области уже начали принимать заявления о голосовании по месту жительства.
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