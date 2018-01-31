Отмена открепительных талонов: Как люди будут выбирать президента РФ?

Голосовать по месту жительства совершеннолетние могут тремя способами: обратиться в ТИК, воспользоваться услугами МФЦ или оставить заявление онлайн – на сайте государственных услуг.
Наличие паспорта – обязательное условие. Воспользоваться данной услугой можно лишь один раз. Многофункциональные центры будут принимать обращения вплоть до 12 марта 2018 года. Центры уже начали работу во всех областях государства. Только в Санкт-Петербургу функционируют 58 МФЦ, в Челябинской области – 56.
Как заявила один из руководителей МФЦ Московского района Санкт-Петербурга - Тамара Тошина, сама процедура подачи заявки займет не более 10 минут. По последним данным, в Клужской области уже начали принимать заявления о голосовании по месту жительства.