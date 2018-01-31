Герман Стерлигов объявил о поиске «хорошеньких и послушных» секретарш

Общественный и политический православный деятель Герман Стерлигов в Facebook объявил о начале поиске секретарши. Требованиями к молодой соискательнице стали грамотность, послушность и хорошенькая внешность.

В своем Facebook православный общественный и политический деятель Герман Стерлигов, который также является и предпринимателем, сообщил о начале поиска двух секретарш. Девушки, претендующие на означенные вакансии, должны быть молодыми, красивыми, не замужними, не разведенными и без детей. Оплату труда своей будущей секретарши Стерлигов оценил в 100 тысяч рублей в месяц.

Также к объявлению был прикреплен фотоснимок бывшей сотрудницы со словами о том, что именно такая нынешняя планка внешних данных. О возрасте будущей секретарши Стерлигов сообщил, что она должна быть «чем моложе, тем лучше», а высшее образование является необязательным и нежелательным условием. Всех заинтересовавшихся подходящих кандидаток общественный деятель попросил присылать ему свои фото без изменения в фоторедакторах и макияжа.