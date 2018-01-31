Аномальные морозы: Путин выслушал? как чиновники борются со стихией

На заседании правительства в Ново-Огарево президент Владимир Путин выслушал доклады министров об успехах и проблемах в борьбе с аномальным похолоданием. Министры заверили главу государства, что ситуация полностью контролируется соответствующими ведомствами.

По данным Владимира Пучкова (МЧС России), на борьбу со стихией брошены более 7 000 человек (65 авиадесантные подразделения). В ходе более 3 500 рейдов была проведена профилактика объектов жилищно-коммунального хозяйства и инфраструктуры.Этой зимой от экстремально низких температур и разгула стихии уже пострадали 24 регионов центра России, Дальний Восток, Сибирь и европейская часть страны. Глава МЧС привел последние данные: ликвидировано 86 аварий в ЖКХ, 10 случаев взрыва природного газа в быту, спасли и оказали помощь населению более 6500 раз, более чем 3 800 ДТП и ликвидировали 7 000 пожаров.Министр энергетики Александр Новак уверил, что ведомство обеспечило объекты резервными источниками топлива и оперативными бригадами, готовыми в любой момент приступить к ликвидации локальной чрезвычайной ситуации.Минздрав в лице Вероники Скворцовой подтвердил, что обязательная маркировка лекарств не вызовет существенного подорожания медикаментов. Минприроды Сергей Донской разъяснил принцип компенсации вырубленного леса – создание так называемых «зеленых щитов».