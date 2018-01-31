Слабоумие и преждевременное старение. Названы смертельные свойства сахара

Мнения

Слабоумие и преждевременное старение. Названы смертельные свойства сахара

Не всем удалось закончить эксперимент.

NASA в панике. В сети появилась видеозапись с атакой Солнца флотом пришельцев

От Редактора

NASA в панике. В сети появилась видеозапись с атакой Солнца флотом пришельцев

Материалы находятся на официальном сайте ведомства.

Сюжеты :

Торговцы пороком: эксперты назвали ТОП-5 самых знаменитых сутенеров планеты На невыплату зарплаты россияне смогут жаловаться через приложение Очевидцы обнаружили место в Англии, куда часто прилетает НЛО Настасья Самбурская появилась в одном фильме с Джаредом Лето Рустам Солнцев выяснил настоящую причину короткого брака Самбурской Учёные выяснили, когда на Земле появилась вода Учёные: Мясо и газировка вызывают рак прямой кишки Гарик Харламов серьёзно поругался с фанатами из-за немецких актёров В Сети появилось видео того, как НЛО взлетает из кратера Луны В Австралии пес вступил в схватку с 3,5-метровым крокодилом В Омске вновь горит жилой дом Белла Потёмкина создала куклу Ольги Бузовой в честь именинницы
| | Аномальные морозы: Путин выслушал? как чиновники борются со стихией

Аномальные морозы: Путин выслушал? как чиновники борются со стихией

Вчера, 20:32
На заседании правительства в Ново-Огарево президент Владимир Путин выслушал доклады министров об успехах и проблемах в борьбе с аномальным похолоданием. Министры заверили главу государства, что ситуация полностью контролируется соответствующими ведомствами.

Аномальные морозы: Путин выслушал? как чиновники борются со стихией

 

По данным Владимира Пучкова (МЧС России), на борьбу со стихией брошены более 7 000 человек (65 авиадесантные подразделения). В ходе более 3 500 рейдов была проведена профилактика объектов жилищно-коммунального хозяйства и инфраструктуры.

Этой зимой от экстремально низких температур и разгула стихии уже пострадали 24 регионов центра России, Дальний Восток, Сибирь и европейская часть страны. Глава МЧС привел последние данные: ликвидировано 86 аварий в ЖКХ, 10 случаев взрыва природного газа в быту, спасли и оказали помощь населению более 6500 раз, более чем 3 800 ДТП и ликвидировали 7 000 пожаров.

Министр энергетики Александр Новак уверил, что ведомство обеспечило объекты резервными источниками топлива и оперативными бригадами, готовыми в любой момент приступить к ликвидации локальной чрезвычайной ситуации.

Минздрав в лице Вероники Скворцовой подтвердил, что обязательная маркировка лекарств не вызовет существенного подорожания медикаментов. Минприроды Сергей Донской разъяснил принцип компенсации вырубленного леса – создание так называемых «зеленых щитов».
Новости по теме
Путин: Правительство сделало всё возможное и даже более того
Путин: Правительство сделало всё возможное и даже более того

На очередном предновогоднем заседании Кабинета министров РФ глава России Владимир Путин заявил о том, что все вопросы, стоявшие на пути у развития российской

Владимир Миклушевский доложил Президенту России о ликвидации последствий циклона
Владимир Миклушевский доложил Президенту России о ликвидации последствий циклона

Президент Владимир Путин сегодня, в час ночи по владивостокскому времени 11 августа, провел селектор... Информационное агентство "ВладТайм". Vladtime.ru

Владимир Миклушевский доложил Президенту России о работе в Приморье по ликвидации последствий стихии
Владимир Миклушевский доложил Президенту России о работе в Приморье по ликвидации последствий стихии

Президент Владимир Путин сегодня, в час ночи по владивостокскому времени 11 августа, провел селектор... Информационное агентство "ВладТайм". Vladtime.ru

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости