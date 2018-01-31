Британцы зарабатывают на втулках от использованной туалетной бумаги

Британцы начали делать деньги буквально из воздуха. Крупнейший в мире интернет-аукцион заполнил новый необычный товар – втулки от использованной туалетной бумаги. При этом лоты стоят довольно дорого, а для чего предназначены, не уточняется.

Виктория Озерова

В онлайн-магазинах можно найти все что угодно, но британские СМИ обратили внимание на новый товар, массово заполнивший eBay. Он появился практически во всех разделах: садоводство, искусство, сделай сам, товары для животных. Так британцы начали зарабатывать на втулках от туалетной бумаги. Их можно приобрести поштучно или в упаковке от 25 и больше штук. 130 втулок обойдется в 25 фунтов стерлингов (приблизительно две тысячи рублей), а это достаточно дорого для такого пустякового товара.Отмечается, что британцы нашли множество способов использования втулок: в садоводстве и рукоделии, для развлечения домашних животных. Также в младшей школе детям часто задают сделать поделки из втулок.