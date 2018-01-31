Амурский тигр обратился за помощью к людям

Амурская тигрица пришла к людям за помощью.

Состояние здоровья тигрицы оценивается как "удовлетворительное" - ввиду того, что ей не хватает большинства зубов. В связи с этим рацион животного составляет лишь мясной фарш. Состояние здоровья тигрицы оценивается как "удовлетворительное" - ввиду того, что ей не хватает большинства зубов. В связи с этим рацион животного составляет лишь мясной фарш.

Животное вышло на публику и будто просило помощи. Вела себя смиренно и покорно. Легла на пороге дома и не двигалось. Спустя некоторое время местные жители вызвали защитников природы, которые взяли на себя помощь редкому животному. Что касается дальнейшей её судьбы - ей ввели снотворное и транспортировали в приморье, где её передали специалистам, которые смогут ей помочь.