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Материалы находятся на официальном сайте ведомства.

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| | Амурский тигр обратился за помощью к людям

Амурский тигр обратился за помощью к людям

Вчера, 20:25
Амурская тигрица пришла к людям за помощью.

Амурский тигр обратился за помощью к людям

 

Животное вышло на публику и будто просило помощи. Вела себя смиренно и покорно. Легла на пороге дома и не двигалось. Спустя некоторое время местные жители вызвали защитников природы, которые взяли на себя помощь редкому животному. Что касается дальнейшей её судьбы - ей ввели снотворное и транспортировали в приморье, где её передали специалистам, которые смогут ей помочь.

Амурский тигр обратился за помощью к людям

 

Состояние здоровья тигрицы оценивается как "удовлетворительное" - ввиду того, что ей не хватает большинства зубов. В связи с этим рацион животного составляет лишь мясной фарш.
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