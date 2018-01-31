Слон-онанист взбудоражил интернет

Туристам удалось запечатлеть процесс мастурбации у слона. Огромное млекопитающее занималось самоудовлетворением, используя для этого собственный хобот. Процесс приправить его не заставили даже камеры любопытных путешественников, несмотря на то, что съемки они сопровождали остротами, смехом и подбадривающими жестами.

Дарья Светозарова

Видео быстро утекло в Сеть и разошлось миллионными тиражами. Только в Facebook его лайкнули 50 тысяч пользователей. Еще 20 тысяч сделали репосты. За считанные минуты ролик попал и в другие соцпорталы.Не обошлось и без комментариев. Один из пользователей рассказал, что попробовал повторить слоновий способ получения удовольствия, но едва не сломал спину. Другой же опроверг обвинения в отношении слона. Он привел научное, по его словам, объяснение поведения животного. Эксперт в сексуальной жизни слонов сообщил, что так самцы готовятся к спариванию – животное на самом деле не мастурбировало, а просто удлиняло свой половой орган, чтобы привлечь самку.