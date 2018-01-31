Визит Путина в Ростов-на-Дону ожидается 1 февраля

1 февраля глава государства Владимир Путин запланировал поездку в Ростов-на-Дону. Сначала Владимир Владимирович проведет заседание президиума Государственного совета на базе предприятия «Ростсельмаш». Президент посредством видеосвязи даст команду о запуске четвертого энергоблока Ростовской АЭС.

Дарья Светозарова

В числе мероприятий запланированы также визит в аэропорт «Платов» и инспекция производственных мощностей «Ростсельмаша». В ходе заседания Госсовета планируется рассмотреть прогнозы по развитию региона в этом году и ответить на вопросы о реакции федеральных властей на чаяния региональных промышленников и потенциальные изменения экономического курса.О том, что российский лидер посетит Ростов с рабочим визитом, сообщается на сайте Кремля. В сообщении подчеркивается, что обсуждению будет подлежать промышленное развитие российских регионов.