Слабоумие и преждевременное старение. Названы смертельные свойства сахара

Мнения

Слабоумие и преждевременное старение. Названы смертельные свойства сахара

Не всем удалось закончить эксперимент.

NASA в панике. В сети появилась видеозапись с атакой Солнца флотом пришельцев

От Редактора

NASA в панике. В сети появилась видеозапись с атакой Солнца флотом пришельцев

Материалы находятся на официальном сайте ведомства.

Сюжеты :

Торговцы пороком: эксперты назвали ТОП-5 самых знаменитых сутенеров планеты На невыплату зарплаты россияне смогут жаловаться через приложение Очевидцы обнаружили место в Англии, куда часто прилетает НЛО Настасья Самбурская появилась в одном фильме с Джаредом Лето Рустам Солнцев выяснил настоящую причину короткого брака Самбурской Учёные выяснили, когда на Земле появилась вода Учёные: Мясо и газировка вызывают рак прямой кишки Гарик Харламов серьёзно поругался с фанатами из-за немецких актёров В Сети появилось видео того, как НЛО взлетает из кратера Луны В Австралии пес вступил в схватку с 3,5-метровым крокодилом В Омске вновь горит жилой дом Белла Потёмкина создала куклу Ольги Бузовой в честь именинницы
| | Визит Путина в Ростов-на-Дону ожидается 1 февраля

Визит Путина в Ростов-на-Дону ожидается 1 февраля

Вчера, 18:28
1 февраля глава государства Владимир Путин запланировал поездку в Ростов-на-Дону. Сначала Владимир Владимирович проведет заседание президиума Государственного совета на базе предприятия «Ростсельмаш». Президент посредством видеосвязи даст команду о запуске четвертого энергоблока Ростовской АЭС.

Визит Путина в Ростов-на-Дону ожидается 1 февраля

 

В числе мероприятий запланированы также визит в аэропорт «Платов» и инспекция производственных мощностей «Ростсельмаша». В ходе заседания Госсовета планируется рассмотреть прогнозы по развитию региона в этом году и ответить на вопросы о реакции федеральных властей на чаяния региональных промышленников и потенциальные изменения экономического курса.

О том, что российский лидер посетит Ростов с рабочим визитом, сообщается на сайте Кремля. В сообщении подчеркивается, что обсуждению будет подлежать промышленное развитие российских регионов.
Дарья Светозарова
Новости по теме
Владимир Путин проведет в Керчи заседание президиума Госсовета РФ
Владимир Путин проведет в Керчи заседание президиума Госсовета РФ

Президент России прибудет в Керчь на заседание президиума Государственного совета РФ Как сообщает пресс-служба правительства РФ - Владимир Путин 15 сентября

Путин 25 февраля 2016 года с рабочим визитом посетит Беларусь
Путин 25 февраля 2016 года с рабочим визитом посетит Беларусь

В грядущий четверг, 25 февраля 2016 года, Владимир Путин с официальным рабочим визитом посетит Беларусь. Как передают в пресс-службе Кремля, президент

Путин проведет заседание президиума Госсовета по туризму в Ялте
Путин проведет заседание президиума Госсовета по туризму в Ялте

Лидер России Владимир Путин запланировал рабочую поездку в Крымский федеральный округ, в рамках которой побывает в Ялте. Здесь президентом будет проведено

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости