Народные гаражи решают ситуацию с парковкой в Москве

Москва решает проблему с парковкой. За последние несколько лет в столице было построено больше 150 многоэтажных парковок, так называемые "народные гаражи".

Благодаря таким сооружениям, жителям столицы не придется парковаться елочкой возле подъезда и сходить с ума по утрам от такой забавы, как встать в 6:40 от звонка соседа и пропустить его автомобиль.Наибольший спрос ложится на центральный и восточный округ, где плотность населения выше, нежели в других районах Москвы. Строительство основной массы гаражей завершено, однако окончательно завершится лишь к концу года - вводу подлежат еще 5 народных паркингов.Что касается стоимости - машиноместо в народном гараже не должно превышать 350 тыс. рублей за единицу. Приобрести можно на электронном аукционе города Москвы