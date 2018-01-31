Слабоумие и преждевременное старение. Названы смертельные свойства сахара

Мнения

Слабоумие и преждевременное старение. Названы смертельные свойства сахара

Не всем удалось закончить эксперимент.

NASA в панике. В сети появилась видеозапись с атакой Солнца флотом пришельцев

От Редактора

NASA в панике. В сети появилась видеозапись с атакой Солнца флотом пришельцев

Материалы находятся на официальном сайте ведомства.

Сюжеты :

Торговцы пороком: эксперты назвали ТОП-5 самых знаменитых сутенеров планеты На невыплату зарплаты россияне смогут жаловаться через приложение Очевидцы обнаружили место в Англии, куда часто прилетает НЛО Настасья Самбурская появилась в одном фильме с Джаредом Лето Рустам Солнцев выяснил настоящую причину короткого брака Самбурской Учёные выяснили, когда на Земле появилась вода Учёные: Мясо и газировка вызывают рак прямой кишки Гарик Харламов серьёзно поругался с фанатами из-за немецких актёров В Сети появилось видео того, как НЛО взлетает из кратера Луны В Австралии пес вступил в схватку с 3,5-метровым крокодилом В Омске вновь горит жилой дом Белла Потёмкина создала куклу Ольги Бузовой в честь именинницы
| | Народные гаражи решают ситуацию с парковкой в Москве

Народные гаражи решают ситуацию с парковкой в Москве

Вчера, 20:00
Москва решает проблему с парковкой. За последние несколько лет в столице было построено больше 150 многоэтажных парковок, так называемые "народные гаражи".

Народные гаражи решают ситуацию с парковкой в Москве

 

Благодаря таким сооружениям, жителям столицы не придется парковаться елочкой возле подъезда и сходить с ума по утрам от такой забавы, как встать в 6:40 от звонка соседа и пропустить его автомобиль.

Наибольший спрос ложится на центральный и восточный округ, где плотность населения выше, нежели в других районах Москвы. Строительство основной массы гаражей завершено, однако окончательно завершится лишь к концу года - вводу подлежат еще 5 народных паркингов.

Что касается стоимости - машиноместо в народном гараже не должно превышать 350 тыс. рублей за единицу. Приобрести можно на электронном аукционе города Москвы
Новости по теме
Центр Москвы оборудовали бесплатной парковкой для электромобилей
Центр Москвы оборудовали бесплатной парковкой для электромобилей

В Москве появились специальные парковочные места для электромобилей. Воспользоваться бесплатной парковкой смогут жители нескольких регионов.

На юге Москвы загорелись гаражи
На юге Москвы загорелись гаражи

В Москве на Востряковском проезде произошел пожар. В МЧС сообщили, что огонь распространился на площадь более 50 кв. метров.

СМИ: В Москве количество нарушений связанных с парковкой уменьшилось на 64%
СМИ: В Москве количество нарушений связанных с парковкой уменьшилось на 64%

С момента введения платных стоянок в Москве сократилось число нарушений в их зоне на 64%. В столице создано 45 тысяч парковочных мест.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости