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От Редактора

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Материалы находятся на официальном сайте ведомства.

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| | Депортированный из России индус вернулся в Набережные Челны

Депортированный из России индус вернулся в Набережные Челны

Вчера, 17:27
Гражданин Индии Викторимманувел Мани подал жалобу в Европейский суд по правам человека на постановление Верховного суда Татарстана о выселке его из РФ. В результате ВС РФ отменил решение ведомства региона и миссионер смог снова приехать в Набережные Челны.

Депортированный из России индус вернулся в Набережные Челны

 

Викторимманувел Мани более 10 лет проживал в России. Он работал служителем евангелистской церкви в Набережных Челнах. В РФ индус обзавелся семьей, имел вид на жительство и вскоре надеялся получить гражданство. На одном из богослужений россиянин сделал пожертвование и купил пару брошюр, после чего написал в полицию заявление на Мани. ВС РТ применил законопроект, известный как "пакет Яровой", и в связи с незаконной проповеднической деятельностью отправил Мани на родину, но индус был не согласен с таким решением и обратился в ЕСПЧ. Миссионер смог снова приехать в Набережные Челны по решению ВС РФ.

Отмечается, что ЕСПЧ намерен провести оценку действий российских судов.
Виктория Озерова
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